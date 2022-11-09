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طفل سيناوى مبدع يفوز بمسابقة الهيئة العامة لقصور الثقافة "لون".. صور

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 04:26 م
طفل سيناوى مبدع يفوز بمسابقة الهيئة العامة لقصور الثقافة "لون".. صور طفل سيناوى مبدع يفوز بمسابقة الهيئة العامة لقصور الثقافة لون
شمال سيناء - محمد حسين

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حصل الطفل أحمد محمود صبحى من رواد قصر ثقافة العريش بشمال سيناء على مركز أول وجائزة بمسابقة "لون"، التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأعلن فرع ثقافة شمال سيناء، أن الطفل الفائز أحمد محمود صبحى من رواد قصر ثقافة العريش ومقرر أن يتم تكريمه بدار الأوبرا على مسرح الهناجر يوم 12 ديسمبر 2022 بحضور قيادات وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة.

وقال محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى، إن الطفل الموهبة نموذج مشرف، ويؤكد دور الثقافة فى تنمية المواهب الإبداعية لدى الأطفال فى إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة بالاهتمام بتوعية النشء وتنمية مواهب الأطفال والتعاون مع مؤسسات الدولة.

 

 
طفل سيناوى مبدع يفوز بمسابقة الهيئة العامة لقصور الثقافة لون (2)
طفل سيناوى 

 

طفل سيناوى مبدع يفوز بمسابقة الهيئة العامة لقصور الثقافة لون (1)
طفل سيناوى مبدع يفوز بمسابقة الهيئة العامة لقصور الثقافة لون 
 
 

 


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