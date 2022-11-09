طالب هندسة القناة أمير سيد يتوج بالمركز الثانى بكأس العالم لرفع الأثقال فى أمريكا

الإسماعيلية - صبرى غانم

واصل طلاب جامعة قناة السويس ومنتخب مصر حصد ميداليات كأس العالم بأمريكا، بعد حصول البطل أمير محمد سيد طالب كلية الهندسة على المركز الثانى عالم رجال فوق 23 سنة فى منافسات رفع الأثقال بمجموع رفعات 877.5 kg.

وحرص الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس على تقديم التهنئة للطالب متمنياً لمنتخب مصر وطلاب الجامعة المشاركين بالبطولة مزيدا من التوفيق والنجاح.

وواصل الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب تقديم التهنئة لـ أمير سيد، لافتاً إلى أن الجامعة تُقدم كل التسهيلات لطلابها المشاركين ضمن المنتخبات المصرية على المستوى الدراسى، مشيداً بطلاب الجامعة وتمثيلهم المشرف لمصر والجامعة بتلك البطولة .

كما بعث الدكتور إيهاب لطفى عميد كلية الهندسة التهنئة للطالب "أمير السيد" باسم أسرة كلية الهندسة، مؤكداً أن التفوق الرياضى أساس لبناء شخصية طالب متميز.

وأضاف الدكتور باسم الهادى وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب، أن الكلية ستقوم بتكريم البطل فور وصوله .

يُذكر أن أمير سيد حصل على العديد من البطولات ضمن منتخب مصر منها بطولة القوى البدنية فى فنلندا وحصل على مركز أول ناشئين تحت 23 عامًا وثانى كبار فوق 23 عامًا وجائزة أقوى ناشئ في العالم وكسر رقم عالم أسكوات وتوتال وناشئين بمجموع 800 كيلو.