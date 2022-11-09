ضعف المياه بـ 3 مناطق بشبين القناطر بسبب أعمال إصلاح خط قطر 500 مم

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة، عن ضعف المياه عن مناطق "منشأة الكرام- الكردود – السكارنة"، بمدينة شبين القناطر، اليوم الاربعاء الموافق 9 / 11 / 2022، وذلك نظراً لأعمال إصلاح خط المياه قطر 500 مم المغذي لتلك القرى.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أنه جرى الدفع بالفرق الفنية التي تقوم حاليا بأعمال الإصلاح، وستعود المياه لطبيعتها بعد الانتهاء من أعمال إصلاح العطل.

وفي سياق أخر، أشار المهندس مصطفى مجاهد، إلى أنه تم إجراء اعمال الصيانة والتطهير بمحطات الرفع الرئيسية والفرعية لاستقبال مياه الأمطار وتم تنفيذ خطة تطهير بالوعات صرف الأمطار وشبكات الصرف الصحى قبل بداية فصل الشتاء، كما أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية مناورات التعامل مع مياه الأمطار بعدداً من أنفاق المحافظة والميادين الرئيسية وسرعة التعامل مع المياه الناتجة من سقوط الأمطار، مشيرا إلى أن هناك 22 محطة معالجة صرف صحى على مستوى المحافظة، وكذلك 183 محطة رفع صرف صحي جاهزة للعمل، كما أن هناك 3000 غرفة لصرف الأمطار تم التأكد من جاهزيتها للعمل وتصريف المياه.

وأوضح المهندس مصطفى مجاهد، أنه تم رفع درجة الاستعدادات التى تقوم بها الشركة لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار، لافتا إلى أنه بلغ إجمالى المعدات التى استعدت بها الشركة لاستقبال موسم الأمطار بـ125 سيارة صرف صحى مختلفة المهام، بالاضافة إلى الطلمبات المحمولة والتى من المقرر أن يتم توزيعها على مناطق تجمع مياه الأمطار بالمدن المختلفة على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أنه بلغ إجمالى أطوال شبكات الصرف الصحى بالمحافظة حوالي 3006 كيلو متر.