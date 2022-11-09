ضبط المتهمين بالتشاجر بالقاهرة بسبب "ركن سيارة"

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة ومصابين بأحد الشوارع بدائرة القسم ، وبالانتقال أمكن تحديد طرفى المشاجرة (طرف أول " صاحب شركة للملابس والكائن مخزنها بمحل البلاغ، وضبط بحوزته "طبنجة وعدد ٣ طلقات وعدد ٢ ظرف فارغ من ذات العيار" -شقيقه مدير بشركة للملابس "مصاب بجرح باليد " - عامل بذات الشركة .. طرف ثانى "مدير بشركة للطباعة والكائنة بمحل البلاغ - مساعد مدير بذات الشركة - سائق بذات الشركة "مصاب بجرح باليد ") .

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب ركن سيارة تطورت إلى مشاجرة وتعدى خلالها الطرفين على بعضهم البعض بالضرب محدثين إصابة إثنين منهم وقام أحد المتهمين من الطرف الأول بإطلاق أعيرة نارية من طبنجة كانت بحوزته لإرهاب الطرف الثانى "دون حدوث إصابات".

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف طرفى المشاجرة وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.