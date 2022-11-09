صعود 8 قطاعات بالبورصة بجلسة الأربعاء على رأسها "الأغذية" بنسبة 6.7%

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفعت 8 قطاعات على رأسها الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 6.7%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 4%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.5%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.4%، وصعدت قطاعات الورق ومواد التعبئة والتغليف، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.2%، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.1%.

فيما تراجعت 8 قطاعات على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 1.9%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.8%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.5%، وهبط قطاعي المقاولات والإنشاءات الهندسية، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.4%، وانخفض قطاعي العقارات، والخدمات التعليمية بنسبة 0.3%، ونزل قطاع مواد البناء بنسبة 0.2%.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مشتريات عربية وأجنبية، وربح رأس المال السوقي 16.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 778.061 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 346.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 46.6 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.24% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.62%، والعرب على 8.14%، واستحوذت المؤسسات على 37.39% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.60%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 92.8 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه، 54.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 843.6 ألف جنيه، 47.1 مليون جنيه، 100.7 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 4.56% ليغلق عند مستوى 11781 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 2054 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.21% ليغلق عند مستوى 14077 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.49% ليغلق عند مستوى 4816 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 2210 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 3232 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 3406 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1231 نقطة.