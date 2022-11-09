صعود هامشى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي هامشي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 11273 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 2039 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 13644 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 4602 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 2233 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 3243 نقطة.