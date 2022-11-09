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صعود هامشى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 10:14 ص
صعود هامشى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي هامشي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 11273 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 2039 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 13644 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 4602 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 2233 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 3243 نقطة.

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