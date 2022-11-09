اليوم السابع
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سفير نيوزيلندا بالقاهرة يعلن تخصيص بلاده 20 مليون دولار لمواجهة التغير المناخى

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 02:21 م
سفير نيوزيلندا بالقاهرة يعلن تخصيص بلاده 20 مليون دولار لمواجهة التغير المناخى جريج لويس سفير نيوزيلندا فى القاهرة
كتبت ريهام عبد الله

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أعلن جريج لويس، سفير نيوزيلندا لدى مصر عن تخصيص بلاده، تمويل بقيمة 20 مليون دولار لمواجهة الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ والتي تعاني منها بالفعل العديد من البلدان.

 

وقال لويس فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر قبل قليل: "أعلنت نيوزيلندا عن تخصيص تمويل بقيمة 20 مليون دولار لمواجهة الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ والتي تعاني منها بالفعل العديد من البلدان، معًا، يمكننا تعزيز القدرة على التصدي لتغير المناخ".

 

سفير نيوزيلندا عبر تويتر
سفير نيوزيلندا عبر تويتر

وفى سياق آخر، شدد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، على ضرورة أن تخرج قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ، بنتائج تعطى الأولوية لحماية الفئات الأضعف من التغير المناخى.

 

وقال جوتيريش فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "يجب أن يقدم COP27 نتائج تعطي الأولوية لدعم الفئات الأكثر ضعفًا من خلال التزامات جريئة طويلة الأجل".

 

وتابع: "إنني أحث المجتمع الدولي على دعم إفريقيا لتعبئة الموارد الفنية والمالية لتوسيع نطاق التكيف التحويلي".

 

وتسلمت مصر، الأحد، رسميا رئاسة الدورة الـ27 من مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ الذى يعقد حتى 18 نوفمبر الجارى.

 

وتشهد القمة، مشاركة دولية واسعة من مختلف أنحاء العالم، بحضور أكثر من 40 ألف شخص يمثلون حوالى 197 دولة، وسط احتفاء كبير من الوفود المشاركة بتنظيم مصر للمؤتمر باعتبارها صوت أفريقيا للعالم.


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