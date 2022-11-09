رسائل رئيس الوزراء بجلسة "تمويل المناخ فى عصر الأزمات" بقمة cop27.. إنفوجراف

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن شرم الشيخ تمثل مدينة مصر الخضراء الأولى التى تجسد جهود الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر، مضيفا أن تجمع وزراء ورؤساء المنظمات الدولية وقادة مؤسسات القطاع الخاص فى يوم التمويل بمؤتمر المناخ، يعتبر دليلا على التناغم بين المؤسسات والقضايا التى تؤثر على المجتمع، وبصفة خاصة الدول النامية.
ونستعرض خلال الإنفوجراف التالى أبرز تصريحات مدبولى فى كلمته جلسة "تمويل المناخ فى عصر الأزمات المتعددة" ضمن فعاليات قمة المناخ COP 27.
شرم الشيخ مدينة مصر الخضراء الأولى وتجسّد جهود الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر
اجتماع وزراء ورؤساء منظمات دولية وقادة قطاع خاص فى يوم التمويل دليل تناغم بين المؤسسات
من المهم توفير الموارد اللازمة للحكومات من أجل لعب دور كبير فى تنفيذ برامج التكيف والتخفيف
تستهدف مصر دفع وتنظيم برامج واجتماعات تشمل مناقشات مرتبطة بتمويل التحول نحو الاقتصاد الأخضر
يشهد عالمنا سلاسل أزمات منذ 2019 من كورونا لحرب أوكرانيا وانخفاض النمو ما زاد من أعباء البشرية
الموقف الراهن يتضمن نوعا من التضامن العالمى ويجب تقديم مبادرات قوية وجادة
نتعاون مع الشركاء لتقديم مبادرات هدفها تسهيل ملف تغير المناخ وتقليل تكلفته على المواطنين
من الضرورى التشديد على أهمية الموارد المالية فى مواجهة التغير المناخى
الوعود والجهود المبذولة عبر سنوات لم تكن كافية ودول أفريقيا تواجه تحديات ضخمة خاصة الأزمة المالية
الأسواق العالمية تحاول إحداث نوع من الإدماج مع تلك الاقتصاديات وحمايتها من آثار تغير المناخ
التمويل ركيزة أساسية لإنفاذ الالتزام والتحول للاقتصاد الأخضر خاصة فى ظل الأزمة الحالية
مبادرة "نُوفّى" تجمع كل المشروعات لتحقيق الاستدامة ورؤية مصر 2030 وتحسين تداعيات المناخ
أدعو جميع الدول خاصة الأفريقية إلى أن تكون لديهم برامج مثل مبادرة "نُوفّى"
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