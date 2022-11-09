رسائل رئيس الوزراء بجلسة "تمويل المناخ فى عصر الأزمات" بقمة cop27.. إنفوجراف

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن شرم الشيخ تمثل مدينة مصر الخضراء الأولى التى تجسد جهود الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر، مضيفا أن تجمع وزراء ورؤساء المنظمات الدولية وقادة مؤسسات القطاع الخاص فى يوم التمويل بمؤتمر المناخ، يعتبر دليلا على التناغم بين المؤسسات والقضايا التى تؤثر على المجتمع، وبصفة خاصة الدول النامية.

ونستعرض خلال الإنفوجراف التالى أبرز تصريحات مدبولى فى كلمته جلسة "تمويل المناخ فى عصر الأزمات المتعددة" ضمن فعاليات قمة المناخ COP 27.