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رسائل رئيس الوزراء بجلسة "تمويل المناخ فى عصر الأزمات" بقمة cop27.. إنفوجراف

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 11:38 ص
رسائل رئيس الوزراء بجلسة "تمويل المناخ فى عصر الأزمات" بقمة cop27.. إنفوجراف رئيس الوزراء مصطفى مدبولى

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قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن شرم الشيخ تمثل مدينة مصر الخضراء الأولى التى تجسد جهود الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر، مضيفا أن تجمع وزراء ورؤساء المنظمات الدولية وقادة مؤسسات القطاع الخاص فى يوم التمويل بمؤتمر المناخ، يعتبر دليلا على التناغم بين المؤسسات والقضايا التى تؤثر على المجتمع، وبصفة خاصة الدول النامية.

ونستعرض خلال الإنفوجراف التالى أبرز تصريحات مدبولى فى كلمته جلسة "تمويل المناخ فى عصر الأزمات المتعددة" ضمن فعاليات قمة المناخ COP 27.

رئيس الوزراء
 
رئيس الوزراء.jfif2
 
شرم الشيخ مدينة مصر الخضراء الأولى وتجسّد جهود الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر
 
اجتماع وزراء ورؤساء منظمات دولية وقادة قطاع خاص فى يوم التمويل دليل تناغم بين المؤسسات
 
من المهم توفير الموارد اللازمة للحكومات من أجل لعب دور كبير فى تنفيذ برامج التكيف والتخفيف
 
تستهدف مصر دفع وتنظيم برامج واجتماعات تشمل مناقشات مرتبطة بتمويل التحول نحو الاقتصاد الأخضر
 
يشهد عالمنا سلاسل أزمات منذ 2019 من كورونا لحرب أوكرانيا وانخفاض النمو ما زاد من أعباء البشرية
 
الموقف الراهن يتضمن نوعا من التضامن العالمى ويجب تقديم مبادرات قوية وجادة
 
نتعاون مع الشركاء لتقديم مبادرات هدفها تسهيل ملف تغير المناخ وتقليل تكلفته على المواطنين
 
من الضرورى التشديد على أهمية الموارد المالية فى مواجهة التغير المناخى
 
الوعود والجهود المبذولة عبر سنوات لم تكن كافية ودول أفريقيا تواجه تحديات ضخمة خاصة الأزمة المالية
 
الأسواق العالمية تحاول إحداث نوع من الإدماج مع تلك الاقتصاديات وحمايتها من آثار تغير المناخ
 
التمويل ركيزة أساسية لإنفاذ الالتزام والتحول للاقتصاد الأخضر خاصة فى ظل الأزمة الحالية
 
مبادرة "نُوفّى" تجمع كل المشروعات لتحقيق الاستدامة ورؤية مصر 2030 وتحسين تداعيات المناخ
 
أدعو جميع الدول خاصة الأفريقية إلى أن تكون لديهم برامج مثل مبادرة "نُوفّى"

 


قمة المناخ

قمة المناخ 2022

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الدول المشاركة في قمة المناخ

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قمة المناخ في مصر 2022

مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ شرم الشيخ

أهداف مؤتمر المناخ

من سيحضر قمة المناخ في مصر

قمه المناخ 2022



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