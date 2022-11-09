رئيس جامعة بنى سويف يشهد افتتاح معرض "الابتكار الأخضر"

بنى سويف هانى فتحى

شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، افتتاح معرض الابتكار الأخضر في المنطقة الخضراء بمدينة شرم الشيخ وذلك فى إطار مشاركته في جلسات مؤتمر الدول الأطراف قمة المناخ COP27، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة.



والتقى الدكتور منصور حسن، ممثلي وزارتي السياحة والآثار والصحة، في المنطقة الزرقاء، كما التقى عددا من ممثلي الدول الأفريقية المشاركة في القمة، حيث قام رئيس الجامعة بشرح تعريفي للضيوف حول كليات جامعة بنى سويف، وبرامجها التعليمية المتميزة كما وجه الدعوة لزيارة الجامعة والتعرف أكثر عليها.



وأشاد رئيس الجامعة، بالدور الريادي للدولة المصرية على كافة الأصعدة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لافتاً أن قمة المناخ تعد أكبر تجمع دولي لمناقشة المشكلات المناخية وأثرها على البيئة العالمية، والتي تستهدف طرح الحلول واستعراض جهود الدول والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني لمواجهة هذه المشكلة ومعالجتها.



وأشار رئيس الجامعة، إلى فوز طلاب كلية العلوم بالمركز الأول بجائزة قدرها 100 ألف جنيه في المسابقة التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعنوان التغير المناخي " الإبداع للاستدامة" وذلك بمشاركة أكثر من 40 جامعة ما بين الحكومية والخاصة والأهلية، كما فازت كلية علوم الأرض بمشروع بحثي ستهدف تقليل تأثير التغيرات المناخية على البيئة، بتمويل من هيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار STDF بقيمة 1.9 مليون جنيه.





جانب من افتتاح معرض الابتكار الأخضر



جانب من الإفتتاح (1)



جانب من الإفتتاح (2)



جانب من الحدث



