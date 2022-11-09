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رئيس الوزراء يلتقى نظيره الفلسطينى على هامش قمة المناخ COP27

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 09:16 ص
رئيس الوزراء يلتقى نظيره الفلسطينى على هامش قمة المناخ COP27 خلال اللقاء
كتبت هند مختار- تصوير سليمان العطيفي

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التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، محمد أشتيه، رئيس وزراء فلسطين، وذلك على هامش انعقاد  الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27).
 
وخلال المقابلة، أكد رئيس الوزراء أن دعم مصر للقضية الفلسطينية يعد من ثوابت السياسة الخارجية المصرية عبر عقود من الزمن، وسوف تستمر مصر في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في كل المحافل الإقليمية والدولية. 
 
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن التقدير البالغ لدور مصر الريادي في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكداً اعتزاز فلسطين بالدعم المصري التاريخي للقضية الفلسطينية. 
 
وتطرقت المقابلة كذلك إلى مُجمل العلاقات الثنائية بين مصر والسلطة الفلسطينية، وأوجه الدعم المصري الممكن للسلطة خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على أهمية تطبيق مقررات القمة العربية في الجزائر فيما يخص دعم الشعب الفلسطيني.

محمد أشتيه

رئيس الوزراء الفلسطيني

تقرير المناخ

مؤتمر المناخ

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي

الحكومة

شرم الشيخ

cop 27



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