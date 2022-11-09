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رئيس الوزراء: الاقتصاد العالمى مظلم.. ومبادرة "نوفى" تحقق الاستدامة

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 10:19 ص
رئيس الوزراء: الاقتصاد العالمى مظلم.. ومبادرة "نوفى" تحقق الاستدامة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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شدد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على أهمية الموارد المالية لمواجهة التغير المناخى، مشيرا إلى أن الجهود التى بذلت عبر سنوات والوعود التى قدمت لم تكن كافية، خاصة وأن الدول الأفريقية تواجه تحديات ضخمة وبصفة خاصة الأزمة المالية.

 

أضاف رئيس مجلس الوزراء خلال جلسة تمويل المناخ فى عصر الأزمات المتعددة ضمن فعاليات قمة المناخ كوب 27، أن الأسواق العالمية تحاول أن تحدث نوعا من الادماج بتلك الاقتصاديات وحمايتها من التغير المناخى، مبينا أن التمويل ركيزة أساسية لإنفاذ الالتزام والتحول نحو الاقتصاد الأخضر خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

 

قال مدبولى، إن مبادرة "نوفى" تجمع كل المشروعات بشكل مفصل للمساهمة فى تحقيق الاستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 وتحسين التغيرات المناخية، داعيا جميع الدول خاصة الأفريقية بأن يكون لديهم مثل هذه المبادرة".

 

وفى نهاية كلمته قال مدبولى: "الاقتصاد العالمى ليس بشكل جيد ومظلم وأدعوكم للاستمتاع بجو شرم الشيخ".

 

 


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