دورات مكثفة لإدارة التدريب بصحة دمياط خلال الربع الثالث من العام الجارى

دمياط معتز الشربيني

أعلنت إدارة التدريب بمديرية الصحة بدمياط تحت إشراف الدكتور محمد الغباشي مدير إدارة التدريب عن ماتم انجازة بإدارة التدريب خلال الربع الثالث من عام 2022 علي النحو التالي: عمل اختبار تقييمي لعد. 110 طبيب من اطباء الاطفال من مساعدي الاخصائيين والاطباء المقيمين ، تم تنفيذ عدد 17 دوره تدريبيه لعدد 272 مراقب صحي بالتعاون مع الادارة العامة للطب الوقائي، تم تنفيذ عدد 16 دوره تدريبية لعدد 260 ممرضة بالعناية المركزه بالتعاون مع ادارة التمريض.

وأشار بيان صادر عن ادارة التدريب يعلن تنفيذ عدد 6 دورات تدريبيه لعدد 90 ممرضة بالرعاية الأساسية بالتعاون مع ادارة التمريض، تم تنفيذ عدد 6 دورات تدريبيه لعدد 130 صيدلي بالتعاون مع الادارة العامة للصيدله وتنفيذ عدد 6 دورات تدريبية لعدد 160 من الفريق الطبي بالتعاون مع ادارة مكافحة العدوى .

علي جانب اخر تم تنفيذ عدد 2 دوره تدريبيه لعدد 68 ممرضه ورائده بالعنايه بالتعاون مع ادارة تنظيم الأسرة، تم تنفيذ عدد 3 دورات تدريبيه لعدد 36 مراقب صحي بالتعاون مع ادارة صحة البيئه.

كما تم تنفيذ عدد 4 دورات تدريبيه لعدد 140 طبيب و ممرضه بالتعاون مع ادارة الرعايه الاساسيه، تم تنفيذ عدد 11 دوره تدريبية لعدد 198 مراقب صحي بالتعاون مع ادارة ناقلات الأمراض.

كما تمكنت ادارة التدريب تم تنفيذ عدد 6 دوره تدريبيه لعدد 120 طبيب اسنان بالتعاون مع الاداره العامه للاسنان، تم تنفيذ عدد 2 دوره تدريبيه لعدد 72 اخصائي علاج طبيعي بالتعاون مع ادارة العلاج الطبيعي، تم تنفيذ عدد 10 دورات تدريبيه لعدد 165 من العاملين بمراكز الكلى الصناعي بالتعاون مع ادارة العامه للطب العلاجي ،تم تنفيذ عدد 1 دوره تدريبيه لعدد 22 باحث قانوني بالتعاون مع ادارة الشئون القانونيه، تنفيذ عدد 330 تدريب على رأس العمل تحت اشراف فرق التدريب بالمستشفيات .

وفي مجال التحول الرقمي تم عمل 4 دورات تدريبيه لعدد 120 من العاملين التابعين لمديرية الصحه وذلك بالتعاون مع ادارة مركز المعلومات .

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كما اعلنت ادارة التدريب عن تسليم جهاز تابلت لعدد 300 طبيب من اطباء الزماله بالمستشفيات التابعة للجنة الفرعية للزمالة بدمياط .

وقد أثني الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط علي إنجازات إدارة التدريب في ضوء استراتيجية وزارة الصحة والسكان لتطوير التعليم الطبي والمهني ورفع كفاءة مقدمي الخدمة الطبية متمنيا مزيدا من التقدم و الرقي لكل الأنشطة التدريبة بالمحافظة.