وثمن هاينز - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش فعاليات الدورة 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 المنعقدة حاليا بشرم الشيخ - الجهود التي تبذلها مصر والرئيس السيسي في قضية مواجهة التغيرات المناخية، مشيدا بالتنظيم المبهر للمؤتمر الذي يعد أهم حدث عالمي يعقد سنويا، متوقعا أن يسفر المؤتمر عن نتائج جيدة في الإسراع بالأنشطة المتعلقة بالسياسات المناخية والتنمية الشاملة وخاصة فيما يتعلق بالهيدروجين.

وأكد أهمية الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة الجديدة والمتجددة، مضيفا أنه يشارك في فعاليات المؤتمر كخبير عالمي من خلال النقاشات الخاصة بإنتاج الهيدروجين لاسيما في الدول النامية، مُسلطا الضوء على أهمية هذه المشروعات ذات البعد الاقتصادي، لافتا إلى أن جميع الدول النامية لابد وأن تركز في الوقت الحالي على إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وقال"إنه سيتحدث خلال الاجتماعات الفنية التي تعقد ضمن فعاليات مؤتمر المناخ عن التأثير الاجتماعي والاقتصادي لاستخدام تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر في الدول النامية، وهو أمر مهم للغاية من ناحية المعلومات، لأن هناك دولا ترغب في إنتاج وتطوير الهيدروجين الصناعي لكنها لا تعلم كيفية تحقيق ذلك، فبعض الدول النامية تعاني من نقص المعلومات الخاصة بالتكنولوجيا" مؤكدا أهمية المعرفة من أجل إنتاج الهيدروجين بأسعار مناسبة.

وذكر أن مصر تنتج الهيدروجين الأخضر والهيدروجين الأزرق من الغاز الطبيعي عن طريق التبخير الذي يكون في النهاية ما يطلق عليه الهيدروجين الأزرق وهو ذو تكلفة أقل، منوها بأن أهالي مدينة شرم الشيخ ودودون، فضلًا عن إعجابه الشديد بالمكان والمساحات الخضراء وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدينة.