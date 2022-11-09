حياة كريمة بالأقصر.. استمرار العمل فى إنشاء مجمع زراعى ومركز للأمومة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر تواصل العمل بكل جدية فى المبادرة الرئاسية ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها.

ويقول المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر إنه بالعمل الجاد فى المشروعات بصورة يومية، بدأت ملامح تلك المشروعات تظهر على الأرض، وذلك نظراً لقيام كل جهات التنفيذ بالعمل والتنسيق فيما بينها لإنهاء الأعمال وعدم حدوث تعارض فيما بينها، ويتم ذلك بمتابعة مباشرة من المحافظة والأجهزة المعاونة لها وعقد الاجتماعات التنسيقية الأسبوعية بين جهات الإشراف والتنفيذ والوحدات المحلية ورؤساء المدن، بهدف الوصول لحل كافة المعوقات بشكل فورى وعاجل وإعداد التقارير اللازمة للمتابعة من قبل كافة أجهزة الدولة على كافة المستويات المركزية والمحلية.

وفى هذا الصدد تابع المهندس محمد عشري رئيس مجلس قروي النمسا استمرار العمل في إنشاء المجمع الزراعي بالنمسا، حيث يتكون من طابقين الطابق الأول جمعية زراعية ووحدة بيطرية، والطابق الثاني إرشاد زراعي، وجاري متابعة جميع المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة.

كما تابع رئيس مجلس قروي النمسا، العمل بمركز تنمية الأمومة والطفولة ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث يتكون المبنى من طابقين، الدور الأرضي يتكون من صالة ألعاب رياضية وتخاطب ومركز علاج طبيعي وحضانة، والدور الأول علوي يتكون من فصل محو أمية وورشة تدريب وعيادة تنظيم أسرة ومركز مودة، وذلك تحت إشراف جهاز تعمير البحر الأحمر بحضور المهندس أحمد سعيد والمهندس أحمد عبد الخالق تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

فيما يقول اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا إنه يتم العمل فى دعم القرى بصورة يومية، حيث تم العمل على تركيب كشافات لطريق قرية الوسطى التابع لمجلس قروي توماس وعافية، كما يجرى استمرار تركيب الكابلات الأرضية حلقة ربط لمحولات الكهرباء بالوحدة المحلية بالنمسا، ويجرى استمرار العمل فى مبنى محطة رفع الصرف الصحى الرئيسية بقرية العضايمة على قدم وساق لدعم القرية المحرومة من الصرف الصحى على مدار السنوات الماضية، كما يتم العمل فى حفر كابلات الكهرباء لربط المحولات بقرية الكيمان.

ويضيف رئيس مركز ومدينة إسنا، لـ"اليوم السابع"، أنه قامت الأجهزة التنفيذية بقرية النمسا تحت قيادة المهندس محمد عشري رئيس مجلس قروي النمسا، بمتابعة استمرار العمل فى إنشاء مركز تنمية الأمومة والطفولة ضمن مبادرة حياة كريمة بالنمسا، حيث يتكون المبنى من طابقين :- (الدور الأرضي يتكون من صالة ألعاب رياضية - تخاطب - مركز علاج طبيعي - حضانة - والدور الأول علوي يتكون من فصل محو أمية - ورشة تدريب - عيادة تنظيم أسرة - مركز مودة)، وذلك تحت إشراف جهاز تعمير البحر الأحمر بإشراف المهندس أحمد سعيد والمهندس أحمد عبد الخالق، والشركة المنفذة للمشروع شركة بداية للتشييد والبناء بإشراف المهندس جمال ناصر والمهندس حسام الدين حمادة تحت إشراف وزارة التضامن الإجتماعي، وجاري متابعة جميع المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة.



إستمرار العمل في إنشاء المجمع الزراعي بالنمسا



العمل بمركز الأمومة والطفولة بمجلس قروى النمسا



العمل في إنشاء المجمع الزراعي بالنمسا لخدمة أهالى القرى



تواصل العمل في إنشاء المجمع الزراعي بالنمسا



مبنى مركز الأمومة والطفولة بمجلس قروى النمسا



متابعة العمل بمركز الأمومة والطفولة بمجلس قروى النمسا