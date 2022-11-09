اليوم السابع
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الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 04:46 م
أكرم القصاص
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حوارات من أجل الحياة.. فعاليات مهمة بـ"أجندة رؤى مصرية" فى cop27.. إنفوجراف

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 04:14 م
حوارات من أجل الحياة.. فعاليات مهمة بـ"أجندة رؤى مصرية" فى cop27.. إنفوجراف فعاليات مهمة ضمن "أجندة رؤى مصرية" فى قمة المناخ cop27 (إنفوجراف)

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تستضيف مصر بمدينة شرم الشيخ، أكبر وأهم قمة مناخ على مستوى العالم، لمناقشة مصير كوكب الأرض وإنقاذه من مخاطر التغيرات المناخية، والتى تترأسها خلال الفترة من 6 إلى 18 من نوفمبر الجاري، نيابة عن قارة أفريقيا، بهدف الانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ الفعلي، ونقل احتياجات الدول النامية ووضع التزامات الدول الكبرى أمام مسئولياتها فى ذلك.

 

ونرصد فيما يلى .. فعاليات مهمة ضمن "أجندة رؤى مصرية" فى قمة المناخ cop27:

فعاليات مهمة

 

الأربعاء 9 نوفمبر

4:00 إلى 5:00 مساء

الأحزاب والمناخ.. الدور الحزبى فى تعزيز التنمية المستدامة لمواجهة تبعات المناخ

 

5:00 إلى 6:00 مساء

الخطاب العالمى الدولى تجاه قضايا البيئة بين الواقع والمستقبل

 

الجمعة 11 نوفمبر

4:00 إلى 5:00 مساء

الشراكات الخضراء.. دور التنسيق تبادل الخبرات الحزبية العالمية فى سد الفجوات المناخية

الاثنين 14 نوفمبر

4:30 إلى 5:30 مساء

الرؤية والتأثير.. مراكز الفكر والدراسات وقضايا المناخ

الثلاثاء 15 نوفمبر

1:30 إلى 2:30 مساء

شراكة القطاع الحكومى والخاص لحماية الفئات الأكثر تضررا من تغيرات المناخ

5:00 إلى 6:00 مساء

الرؤية والدور والتحديات.. الشباب وقضايا التغيّرات المناخية

الأربعاء 16 نوفمبر

3:00 إلى 4:00 مساء

أبعاد قضايا التغيرات المناخية "سياسية - أمنية - اقتصادية – اجتماعية"


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