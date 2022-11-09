حملة توعية أسرية بجامعة كفرالشيخ بالتعاون مع الشباب والرياضة ومشيخة الأزهر

نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة كفرالشيخ ممثلة بإدارة النشاط الاجتماعى حملة للتوعية الأسرية المجتمعية، تحت شعار «أسرة مستقرة تساوى مجتمع آمن»، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومشيخة الأزهر الشريف، تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس الجامعة، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور على صبرى، أمين عام الجامعة،

حضر فعاليات الحملة الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب البشرى، والدكتور رشدى شوقى العدوى، وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث،منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور محمد مصطفى حبيب، منسق حملة التوعية الأسرية والمجتمعية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور هناء بدير طنطاوى، مدير إدارة النشاط الاجتماعى بالإدارة العامة لرعاية الشباب، وحاضر فيها الدكتور محمد عبد المعبود قنديل، الدكتور محمد عبد العزيز عبد السلام، الدكتور السيد محمد عرفه، أعضاء مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونيه بمشيخة الأزهر الشريف.

وتحدثت الدكتور فاتن طلعت قنصوة عن الأمن النفسى، وأهمية الأسرة وكيفية بناتها، وتقديم مختلف أوجه الإرشاد النفسى والاجتماعى والطبى والدينى لطلاب الجامعة فى هذا الشأن، إيمانا بأهمية التوعية بالحفاظ على كيان الأسرة المصرية.

وأشار المحاضرون بمشيخة الأزهر الشريف إلى ظاهرة العنف الأسرى مؤكدين أن من الأسباب الرئيسية لهذه الظواهر هو تفكك الأسرة لذا وجب علينا علاج الظاهرة من جذورها وهى اولا الاهتمام بمعايير اختيار شريك الحياة وأولها التكافؤ العلمى والفكرى والاجتماعى، وعدم الانسياق وراء المشاعر التى من شأنها أن تهوى بقيم وعادات المجتمع، وتكون أسر غير متكافئة، مؤكدًا على أهمية إعلاء قيمة العطاء والتضحية بين الزوجين لافتا أن الحياة الزوجية ليست شراكة وإنما هى تراحم وود وألفة ومعروف بين الطرفين كما نص عليها القرآن والسنة.