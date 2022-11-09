وأفادت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم الأربعاء، بأن جوتيرش أشاد بالتحول الأخضر المتسارع في الصين وجهودها في تنمية الطاقة المتجددة خلال لقائه مع أعضاء الوفد الصيني؛ وهم الممثل الخاص للرئيس الصيني شيه تشن هوا، ورئيس الوفد الصيني وتشاو يينج مين، والمبعوث الخاص لتغير المناخ شي جين بينج".

وأعرب جوتيريش عن أمله في أن يواصل الوفد الصيني ممارسة تأثيره خلال "كوب 27" من خلال تعزيز التواصل والتنسيق مع جميع الأطراف، من أجل إيجاد برنامج تقاربي لتحقيق تقدم كبير في مؤتمر المناخ.

تجدر الإشارة إلى أن مصر تستضيف الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، خلال الفترة من 6 - 18 نوفمبر 2022 والذي يقام بمدينة شرم الشيخ، ويمثل فرصة هامة للنظر في آثار تغير المناخ في إفريقيا؛ولتنفيذ ما جاء في اتفاق باريس 2015 وتفعيل ما جاء في مؤتمر جلاسكو 2021 من توصيات؛ وحشد العمل الجماعي بشأن إجراءات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.

ويشارك 110 من رؤساء الدول والحكومات في فعاليات مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، إلى جانب 10 آلاف من منظمات المجتمع المدني، و26 ألفا و500 يمثلون الوفود الرسمية والهيئات، و3 آلاف و321 إعلاميا، بإجمالي 44 ألفا و174 مشاركا.