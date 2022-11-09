تعرف على العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات فى 5 معلومات

كتب ـ عبد الحليم سالم

شهدت قمة المناخ المنعقدة في شرم الشيخ حدثا عربيا اقتصاديا كبيرا ،يؤكد التكامل الاقتصادى العربى والتطور الكبير فى العلاقات الاقتصادية العربية لا سيما بين مصر والإمارات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

تم توقيع اتفاقية لإنشاء مشروع طاقة رياح فى مصر بقدرة 10 جيجاوات، والذي يعد أحد أضخم مشاريع طاقة الرياح في العالم.

تعرف على العلاقات الاقتصادية بين البلدين فى 5 معلومات

1 - سجلت الاستثمارات الإماراتية فى مصر زيادة بنسبة 169% بالنصف الأول من العام المالي الحالي.

2 - بلغت قيمتها 1.9 مليار دولار، مقابل 712.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2021/2020.

3 - ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات، مسجلة 1.2 مليار دولار خلال الربع الأول من 2022.

4 - ارتفعت قيمة الصادرات المصرية للإمارات بنسبة 69.5% خلال الربع الأول من 2022، مسجلة 576.7 مليون دولار.

5 - فيما انخفضت قيمة الواردات المصرية من الإمارات خلال الربع الأول من 2022 بنسبة 19%، مسجلة 642.9 مليون دولار.