اليوم السابع
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تطوير 24 منطقة بـ500 مليون جنيه.. مشروعات عملاقة تنفذ فى الجيزة.. تعرف عليها

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 02:30 ص
تطوير 24 منطقة بـ500 مليون جنيه.. مشروعات عملاقة تنفذ فى الجيزة.. تعرف عليها مدارس جديدة بالجيزة
كتبت – مرام محمد

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شهدت محافظة الجيزة طفرة غير مسبوقة في مشروعات البنية التحتية، شملت تطوير شبكة الطرق والكبارى، والتوسع في مشروعات تطوير المناطق غير المخططة؛ لتعظيم الفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى تطوير منظومة الخدمات المتكاملة الممثلة في شبكات الصرف الصحي ومحطات مياه الشرب، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 والإنطلاق نحو الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري.

 

"اليوم السابع" يوضح في التقرير التالي أبرز المشروعات التي تشهدها المحافظة

 

1-تطوير المناطق غير المخططة

-يجرى تطوير 24 منطقة غير مخططة داخل 3 أحياء بإجمالى تكلفة 500 مليون جنيه.

-تشهد المحافظة إنشاء 11 سوق حضارى للقضاء على الباعة الجائلين والأسواق العشوائية.

-تطوير شامل لـ 42 قرية بمركزى الصف ضمن أعمال المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

 

2-تطوير قطاع البنية التحتية

-نجحت المحافظة في التغلب على مشكلة نقص مياه الشرب والتى بلغ العجز بها مليون م3.

-تنفيذ العديد من المشروعات التى استطاعت توفير 800 ألف م3 حتى الآن.

-رفع الطاقة الإنتاجية للمياه إلى 2.8 مليون م3.

-يجرى تنفيذ عدد من المشروعات للقضاء نهائياً على مشكلة انقطاع أو نقص المياه أو ضعف الضغوطات التي تعاني منها بعض القطاعات بالمحافظة.

 

3-تطوير قطاع التعليم

-يجرى العمل على إنشاء 44 مدرسة جديدة بالأحياء الساخنة التي تعاني من وجود كثافات طلابية بالفصول، وذلك بعد تخصيص الدولة لمساحة 40 فدانا لصالح الأبنية التعليمية والتى من شأنها توفير فصول دراسية إضافية لاستيعاب الطلاب من أبناء المحافظة، وتقليل الكثافات فى سبيل تحسين الخدمات التعليمية المقدمة لمواطنى المحافظة.

 

4-تطوير شبكة الطرق والكبارى

شهدت المحافظة خلال السنوات الماضية تطوير وإنشاء العديد من المحاور ومنها:

-تطوير شارع الملك فيصل وتوسعة وتطوير محور أنور السادات.

-تطوير شوارع النيل السياحى والسودان والبحر الأعظم ومراد والمريوطية والمنصورية.

-إنشاء وتطوير محاور 26 يوليو والفريق كمال عامر وعمرو بن العاص.

-تطوير المواقف وساحات الانتظار والتى شملت تطوير 14 موقف سرفيس وإنشاء العديد من المواقف الجديدة على أحدث النظم.

-إنشاء موقف المريوطية الجديد والذى بلغت تكلفته 52 مليون جنيه لاستيعاب 500 سيارة سرفيس.

-مشروعات مترو الأنفاق والمونوريل وإدخال منظومة القطارات السريعة والكهربائية والـ BRT لتخفيف الكثافات المرورية وسرعة التنقل بين المدن والمحافظات.

 
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شبكة الكبارى والطرق

تطوير الطرق

مدارس

أسواق حضارية

محور كمال عامر

محور ترسا

محطات مياه الشرب

موقف المريوطية

تطوير شارع فيصل

البنية التحتية

تطوير شبكة الطرق

مواقف سيرفيس

الجيزة



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