تحرير 26 محضرا و8 إنذارات وإعدام مواد غذائية منتهية الصلاحية فى الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء للتأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أى ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين واتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه من يتلاعب الأسعار.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باستمرار حملات الرقابة على الأسواق والتأكد من ضبط الأسعار بالأسواق والتصدى لأى ممارسات لاستغلال المواطنين والتواصل الدائم معهم.

وفى هذا الصدد شن حى المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة للتفتيش على المحال التجارية ومراقبة الأسواق للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين استهدفت الحملة شارع محمد نجيب وعمر بن عبد العزيز وشارع 56 والعيسوى، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 18 محضرا متنوعا وتحرير عدد 7 إنذارات وإعدام 60 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وفرض غرامات فورية تقدر بـ10 آلاف جنيه.

ونفذ حى المنتزة ثان برئاسة هدي ابو كليلة ، حملة مكثفة ، للتصدي لظاهرة التلاعب بالأسعار شملت شارع المعهد الديني ، شارع 30 أبو خروف وأسفرت الحملة عن تحرير 8 محاضر متنوعة واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.