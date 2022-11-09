بوتين يشيد بأداء الوكالة الفيدرالية للطب البيولوجي خلال كورونا

وكالات

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأداء الوكالة الفيدرالية للطب البيولوجي، وقال إنها تستحق سمة "قوات خاصة طبية"، لدورها في وقاية المواقع العسكرية والنووية الروسية خلال كورونا.

وأضاف بوتين خلال حفل تكريمي لكوادر الوكالة بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيسها: "نشيد بأدائكم عىل الجبهات خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا... وكالتكم مستعدة على الدوام للعمل في أصعب الظروف".

وأضاف: "لقد أثبتّم ذلك خلال الأشهر الصعبة للوباء، عندما شكلتم فرقكم لمساعدة العديد من المناطق. والآن، خلال العملية العسكرية، أصبحت مفارز الوكالة المتنقلة مرة أخرى في الطليعة لإنقاذ المدنيين ومقاتلينا وأبطالنا... أعلم أنه على أرض الميدان وبفضل مهارة وشجاعة أطقم الوكالة، يتم تنفيذ عمليات ذات طبيعة وأهمية خاصة".

وهنأ بوتين رئيسة الوكالة فيرونيكا سكفورتسوفا، مؤكدا أن الوكالة قطعت شوطا طويلا في تطوير طاقاتها لمواجهة الحالات البيولوجية الطارئة.