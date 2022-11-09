اليوم السابع
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الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 01:44 م
أكرم القصاص
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بـ2.2مليار دولار.. الحكومة تحشد التمويلات لمشروعات "نُوَفِّى" بـCop27 "فيديو"

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 01:00 م
بـ2.2مليار دولار.. الحكومة تحشد التمويلات لمشروعات "نُوَفِّى" بـCop27 "فيديو" محطة مترو - أرشيفية

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وقعت الحكومة عددا من اتفاقيات الشراكة وخطابات النوايا مع مؤسسات التمويل لمشروعات برنامج " نُوَفِّى" و"نُوَفِّى+" للتمويل والاستثمار فى المشروعات الخضراء فى إطار حشد التمويلات والاستثمارات الموجهة للبرنامج ضمن فعاليات كوب 27.

 
وشهد رئيس الوزراء التوقيع على عدد من وثائق التمويلات الخاصة بالمشروعات الخضراء بإجمالى 2.2 مليار دولار، تم توقيع اتفاقات تمويل فى قطاع النقل لتمويل مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة الخط الثانى لمترو الأنفاق واتفاق لتمويل مشروع تطوير خط سكة حديد أبو قير وتحويله إلى مترو كهربائى واتفاق لتمويل مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية.
 
واتفاق لتمويل مشروع تطوير خط سكة حديد طنطا ـ المنصورة ـ دمياط، والإعلان عن اتفاق لتمويل مشروع تأهيل 23 قطاراً للخط الأول لمترو أنفاق القاهرة.
 
وفى قطاع الإسكان تم الإعلان عن اتفاق حكومى لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصحى بحلوان، واتفاق تمويل مشروع إدارة مياه الشرب بصعيد مصر (مرحلة ثانية).
 
وفى قطاع الكهرباء تم توقيع اتفاقيات تمويل تضمنت مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفنى الاستراتيجى بين مصر وفرنسا لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر فى مصر، واتفاق لتمويل مشروع دعم الكهرباء والنمو الأخضر وشملت اتفاقات أيضا بقطاعات الأمن الغذائى والبيئة والطاقة ومحور الغذاء والمياه.

تمويلات لمشروعات نُوَفِّى

cop27

قمة المناخ

مشروعات نُوَفِّى



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