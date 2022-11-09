وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الأربعاء، أن مركبة الشحن الفضائية "تيانتشو-4"، في حالة جيدة وستعود إلى الغلاف الجوي تحت السيطرة الأرضية في المستقبل.

يذكر أن الصين أطلقت مركبة الشحن الفضائية "تيانتشو 4" في 10 مايو 2022 من موقع ونتشانج لإطلاق المركبات الفضائية في مقاطعة هاينان جنوبي الصين، لتسليم نحو ستة أطنان من البضائع إلى محطة الفضاء الصينية.