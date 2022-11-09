أعلنت وكالة الفضاء المأهول الصينية انفصال مركبة الشحن الفضائية "تيانتشو-4"، التى تحمل إمدادات لمحطة الفضاء الصينية،عن مجموعة المحطة المدارية، وتحولت إلى رحلة مستقلة، بعد الانتهاء من جميع المهام الموكلة إليها.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الأربعاء، أن مركبة الشحن الفضائية "تيانتشو-4"، في حالة جيدة وستعود إلى الغلاف الجوي تحت السيطرة الأرضية في المستقبل.
يذكر أن الصين أطلقت مركبة الشحن الفضائية "تيانتشو 4" في 10 مايو 2022 من موقع ونتشانج لإطلاق المركبات الفضائية في مقاطعة هاينان جنوبي الصين، لتسليم نحو ستة أطنان من البضائع إلى محطة الفضاء الصينية.
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