وذكرت الوكالة - التي تتخذ من مدينة كوبنهاجن بالدنمارك مقرا لها - أن أكبر تهديد مباشر مرتبط بالمناخ لصحة الإنسان في أوروبا هو الحرارة.

وأضافت الوكالة - في تقرير أوردته قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم الأربعاء، أن نحو 129 ألف مواطن أوروبي توفوا بين عامي 1980 و2020 بسبب الحرارة، موضحة أنه بالإضافة إلى موجات الحرارة المتكررة، فإن تغير المناخ يجعل المنطقة أكثر ملاءمة لظهور وانتقال الأمراض المعدية.

يذكر أن المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية ذكر، الاثنين الماضي، أن البيانات التي تم تسجيلها حتى الآن تقدر أن ما لا يقل عن 15 ألف شخص في المنطقة لقوا حتفهم بسبب الحرارة بشكل صريح عام 2022.

يشار إلى أن الوكالة الأوروبية للبيئة هي وكالة تابعة للاتحاد الأوروبي مخصصة لإنشاء شبكة رصد لمراقبة البيئة الأوروبية ويحكمها مجلس إدارة يتألف من ممثلين لحكومات 32 دولة عضوة في الاتحاد.

