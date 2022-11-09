النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفى للجونجرس فى الولايات المتحدة

أغلقت مراكز الاقتراع في عدد من الولايات الأمريكية في انتخابات منتصف الولاية، التي ستحدد مصير الغالبية في الكونجرس وهامش المناورة للرئيس جو بايدن.

ووفقا لما نشرته قناة روسيا اليوم الروسية، فقد صوت الأمريكيون، الثلاثاء، في ظل محاولة الجمهوريين الحصول على غالبية في الكونجرس، التي من شأنها أن تشل جدول أعمال الرئيس جو بايدن للسنتين المقبلتين، وتمهد الطريق أمام عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وشهدت بعض الولايات الرئيسية انتخابات محتدمة، وهي نفسها الولايات التي كانت على المحكّ في الانتخابات الرئاسية عام 2020.

وسيفضي الاقتراع إلى تجديد مقاعد مجلس النواب بالكامل (435 مقعدا) وثلث مقاعد مجلس الشيوخ، إضافة إلى مجموعة من المناصب المحلية، كما تجري خمس ولايات استفتاءات حول الحق في الإجهاض.

وبدأ فرز أصوات الناخبين حيث تشير النتائج الأولية:

الجمهوريون:

- ويليام تيمونز يفوز في بمقعد مجلس النواب في الدائرة الرابعة بولاية ساوث كارولينا.

- جيف دنكان يفوز بمقعد مجلس النواب في المنطقة الثالثة بولاية ساوث كارولينا.

- تيم سكوت يفوز بولاية ثانية ويقول إنها ستكون آخر مرة في مجلس الشيوخ.

- إعادة انتخاب تود يونغ لمجلس الشيوخ في ولاية إنديانا.

- إعادة هارولد روجرز بمجلس النواب في الدائرة الخامسة بولاية كنتاكي.

- إعادة انتخاب راند بول في مجلس الشيوخ عن ولاية كنتاكي.

- إعادة انتخاب النائبة ‎مارجوري تايلور غرين في مجلس النواب عن الدائرة الرابعة عشرة بجورجيا.

الديمقراطيون:

- بيتر ولش يفوز بمقعد في مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت.

وفاز الحزب الجمهوري بأول انتخابات مندوب في مجلس النواب في جزيرة غوام منذ 1993، حيث هزم جيمس مويلان، عضو مجلس الشيوخ في الهيئة التشريعية للجزيرة.

ووفقا للنتائج غير الرسمية، فازت الديمقراطية جوديث وون بات، بأغلبية 1648 صوتا من 32502 صوتا، وفقا لصحيفة "باسيفيك ديلي نيوز".