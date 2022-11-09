اليوم السابع
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المؤبد للمتهم بقتل زوجة شقيقه بديرب نجم بالشرقية

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 12:48 م
المؤبد للمتهم بقتل زوجة شقيقه بديرب نجم بالشرقية محكمة - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، عامل بالسجن المؤبد  لإدانته بقتل زوجة شقيقه خنقا، بسبب علاقة بينهما، صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن عبد السلام، رئيس المحكمة، وأمانة سر فلبس صبحى.

تعود أحداث القضية 1296 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة ديرب نجم، المقيدة برقم  1973 كلى جنوب الزقازيق،لشهر أبريل، بتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة ديرب نجم، يفيد ورود إشارة مستشفى ديرب نجم المركزى بوصول ربة منزل  21 عاما مقيمة قرية تابعة لمركز ديرب جثة هامدة، ادعاء حادث خنق، وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين وجود شبهة جنائية وراء الحادث، وتوصلت تحريات مباحث المركز إلى وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وتوصلت تحريات المباحث إلى قيام" م ع" 31 عاما شقيق زوج المجنى عليها بارتكاب الواقعة والتخلص منها  بعد مشادة بينهما، خوفا من افتضاح أمره  لوجود علاقة محرمة بينهما، وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة التى قدمته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.

 


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