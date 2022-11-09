السجن 5 سنوات لمتهم بالتزوير فى محرر رسمى بسوهاج

سوهاج- عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء بمعاقبة المتهم "م.ص" بالسجن 5 سنوات لاتهامه بالتزوير فى محرر رسمى بدائرة مركز أخميم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة وأحمد أبو القاسم زيدان بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية الى عام 2021 بدائرة مركز أخميم عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه اشترك بطريق المساعدة مع سكرتير تحقيق نيابة أخميم فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى "محضر التحقيق " فى احدى القضايا وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة ، بأن أدلى للموظف المختص ببيانات على خلاف الحقيقة ، كما قام بالتزوير فى محرر رسمى"رخصة القيادة" بان اصطنعه بالكامل على غرار الصحيح منه ومهره بامضاءات وأختام نسبها زورا للمختصين.