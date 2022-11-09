الرعاية الصحية: مستشفى شرم الشيخ الدولى أول مستشفى يطبق التحول الأخضر



يأتي ذلك تزامنًا مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية في دورته السابعة والعشرين COP27، والذي تستضيفه مصر الآن بمدينة شرم الشيخ، في الفترة من (6-18) نوفمبر 2022.



وأوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أنه تم تنفيذ 3 خطوات متميزة لحصول مستشفى شرم الشيخ الدولي على الاعتراف الدولي من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء (GGHH)، أولها نجاح المستشفى في الحصول على المركز الثاني على مستوى محافظة جنوب سيناء فئة المشروعات الكبيرة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وثانيها إعلان مستشفى شرم الشيخ الدولي مستشفى خالية من الزئبق اتساقًا مع مبادرة منظمة الصحة العالمية لرعاية صحية بدون زئبق، وثالثها حصول هيئة الرعاية الصحية على شهادة الاعتراف الدولي من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء التابعة لمنظمة رعاية صحية بدون ضرر كأول عضو مسجل من جمهورية مصر العربية.



وتابع رئيس هيئة الرعاية الصحية: أنه تم الارتكاز على 9 محاور رئيسة للوصول بمستشفى شرم الشيخ الدولي إلى أن تكون حجر الأساس للتحول الأخضر في قطاع الرعاية الصحية بجمهورية مصر العربية، والتي بدأت بالتحول إلى مصادر الطاقة البديلة من خلال إنشاء مشروع إنشاء محطة ذاتية للطاقة الشمسية لتوليد الطاقة النظيفة والمتجددة ، ثم إنشاء محطة لتحلية وتنقية المياه، مع إنشاء خزان لتجميع المياه المهدرة من فائض محطة التحلية ونظام ري وتجميع متكامل لأغراض الاستزراع، مع إستخدام تقنيات فعالة لترشيد استهلاك المياه، فيما شملت المحاور أيضًا تطوير البنية التحتية الخضراء من أنظمة ري حديثة ومشروعات التشجير، والإدارة الآمنة للمخلفات الطبية حيث تم استبدال وحدة المعالجة بالحرق وتركيب وحدة للمعالجة بالفرم والتعقيم، إضافة إلى توفير وحدات لفصل النفايات العادية وماكينة للتخلص من الزجاجات البلاستيكية والمعدنية بالمستشفى لتشجيع المواطنين على فصل النفايات العادية، ذلك فضلًا عن استبدال جميع أجهزة ضغط الدم الزئبقية وموازين الحرارة ببدائل آمنة ودقيقة.



وأشار الدكتور أحمد السبكي، أنه ضمن أبرز المحاور التحول الرقمي لضمان خدمة صحية أكثر أمانًا على المريض ومقدم الخدمة الصحية على حد سواء، حيث تم إنشاء وحدة للتشخيص والإتصال الطبي عن بُعد مدعومة بأجهزة التطبيب عن بُعد telemedicine داخل مستشفى شرم الشيخ الدولي، ومربوطة إلكترونيًا بكافة مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وبمستشفى هيئة الرعاية الصحية المُصغر الميداني، وذلك اتساقًا مع رؤية هيئة الرعاية الصحية لتبني مبدأ التحول الرقمي وإلغاء كل التعاملات الورقية، وكذلك تقليل استخدام الورقيات بالمستشفى.



وأضاف، أن هيئة الرعاية الصحية تبنت مفهوم المنشآت الصحية الخضراء، وتطبيق مفاهيم التحول الأخضر التي من شأنها وضع المنشآت الصحية المصرية على خريطة المنشآت الصحية الخضراء، ودعم المستشفيات لتكون خضراء مستدامة قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية وصديقة للبيئة، وذلك اتساقًا مع جهود الدولة المصرية والتي وضعتها ضمن الأجندة الوطنية ورؤيتها الطموحة بشأن مواجهة التأثيرات الناتجة عن التغيرات المناخية.



وأكد السبكي، على تكاتف الجهود مع الجهات ذات الصلة للوصول إلى هذا الإنجاز التاريخي وأبرزهم منظمة الصحة العالمية، البنك الدولي، الاتحاد الدولي للمستشفيات، اتحاد المستشفيات العربية، وزارات "البيئة، الصحة، الكهرباء والطاقة المتجددة"، ومحافظة جنوب سيناء، وهيئتي "الشراء الموحد، سلامة الغذاء"، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.



وتابع السبكي: أن حصول مستشفى شرم الشيخ الدولي على الاعتراف الدولي كأول مستشفى في مصر تزامنًا مع مؤتمر COP27 إنجاز تاريخي في قطاع الرعاية الصحية للمصري، مشيرًا إلى أن ذلك الاعتراف الدولي يعزز من جهود مصر في تطبيق مفاهيم المنشآت الصحية الخضراء، وتعزيز العمل المناخي على المستوى الوطني.