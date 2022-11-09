اليوم السابع
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الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 03:14 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية وفاة المقدم عاصم محمد عاصم الدين شحاتة

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 02:54 م
الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية وفاة المقدم عاصم محمد عاصم الدين شحاتة الرئيس السيسى
(أ ش أ)

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى، العميد سامح رمضان محمد عثمان، للتعزية فى وفاة المقدم أ.ح عاصم محمد عاصم الدين شحاته، قائد الكتيبة 103 صاعقة بالمجموعة 127 صاعقة، وإبلاغ أسرته خالص العزاء والمواساة.


الرئيس عبد الفتاح السيسى

المقدم أح عاصم محمد عاصم

قائد الكتيبة 103 صاعقة

وفاه المقدم عاصم محمد عاصم



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