الرئيس ألأمريكى: أتفهم إحباط شعبنا الناجم عن الظروف الاقتصادية

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه سيعمل مع الجميع لخدمة الشعب الأمريكي، وأضاف جو بايدن: أتفهم إحباط الشعب الأمريكي الناجم عن الظروف الاقتصادية.

وأضاف جو بايدن، خلال كلمة له تعقيبا على انتخابات التجديد النصفى للكونجرس، وبثته قناة القاهرة الأخبارية، أن الأميركيين تحدثوا بوضوح عن مخاوفهم بما فيها التضخم، موضحا أن الأمريكيون تحدثوا بوضوح عن مخاوفهم بما فيها التضخم.

وتابع الرئيس الأمريكي: سأواصل العمل مع كل الأطراف لخدمة الشعب الأمريكي.

وقال جو بايدن، إن أغلبية الشعب الأمريكي تدعم برنامجي الاقتصادي وإعادة بناء البنية التحتية ومواجهة التغير المناخي.

وأوضح جو بايدن أن الشعب الأمريكي بعث رسالة من خلال هذه الانتخابات بأنه يريد حماية الديمقراطية وحرية الاختيار