وقال المتحدث باسم الوزارة إيجور كوناشينكوف - في إيجاز صحفي نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء، إن القوات الروسية قتلت أكثر من 350 جنديا أوكرانيا أثناء صد هجمات على عدة محاور كما دمرت مستودعا يحتوي على قذائف لراجمات الصواريخ HIMARS قرب مدينة دنيبروبيتروفسك.

وأشار إلى أنه تم إصابة موقعي قيادة للقوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في منطقة خاركوف، إضافة إلى 59 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار وقوات معدات عسكرية في 181 منطقة.

ولفت المتحدث إلى أن مجموع ما تم تدميره للقوات الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة بلغ 332 طائرة، 172 مروحية، و2470 طائرة بدون طيار، و388 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 6482 دبابة ومدرعة أخرى، و885 راجمة صواريخ، و3564 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و7152 مركبة عسكرية خاصة.