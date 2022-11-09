"الداخلية" تستجيب لمريضة وتنقلها للمستشفى فى القاهرة

توجهت الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمنزل إحدى السيدات وقدمت لها المساعدة فى نقلها إلى إحدى المستشفيات، فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعى والإنسانى بكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.

تبلغ لإدارة شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة من سيدة مسنة تقيم بمفردها بدائرة قسم شرطة البساتين، بطلب مساعدتها فى نقلها إلى إحدى المستشفيات.

على الفور تم الانتقال إلى المُبلغة حيث طلبت مساعدتها فى التوجه للمستشفى نظرًا لعدم قدرتها على الحركة لظروفها الصحية، وقد تم مساعدتها واستدعاء سيارة إسعاف ونقلها إلى إحدى المستشفيات لتلقى الرعاية الطبية اللازمة لها، وتقدمت السيدة بالشكر للأجهزة الأمنية على سرعة الاستجابة وتلبية استغاثتها.

وتولى وزارة الداخلية إهتمامًا خاصًا بملف "الأمن الإنساني" من خلال توجيه القوافل الطبية لعلاج المواطنين فى القرى والنجوع بكافة المحافظات وصرف الأدوية لهم بالمجان، فضلًا عن توجيه مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومى للمواطنين فى منازلهم، لا سيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والمرضى، حتى لا يتكبدوا أية مشقة، مع توفير أماكن خاصة لأصحاب الحالات الخاصة بالمواقع الشرطية الخدمية "المرور، والأحوال المدنية، والجوازات، وتصاريح العمل"، وتحريك مساعدات علاجية وغذائية للقرى لاستهداف البسطاء وتوفير السلع الغذائية لهم بالمجان، كنوع من تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

واستمرارًا لنهج وزارة الداخلية فى العمل الإنسانى، جاءت مبادرة "كلنا واحد" بجميع مراحلها لتعيد البسمة على وجوه المصريين، من خلال توفير الأغذية للمواطنين بأسعار مخفضة فى الشوادر ومن خلال السيارات المتحركة المحملة بالأغذية، حتى لا تتركهم فريسة لجشع بعض التجار، مع توفير سلع غذائية بأسعار مخفضة فى منافذ أمان التابعة للوزارة، والتى تتميز بالجودة وانخفاض أسعارها.

ولا يخلو اجتماع للواء محمود توفيق وزير الداخلية من التأكيد على أهمية احترام قيم حقوق الإنسان وصون كرامته، ومد يد العون للمواطنين والعمل دومًا على راحتهم.