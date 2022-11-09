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التعليم العالى: ملاحقة كل الكيانات التعليمية الوهمية ولن نترك الطلاب فريسة

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 09:00 ص
التعليم العالى: ملاحقة كل الكيانات التعليمية الوهمية ولن نترك الطلاب فريسة الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى لوزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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أكد  الدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالى ، أن لجان الضبطية القضائية بالوزارة ستعمل على ملاحقة كافة الكيانات التعليمية الوهمية التى تمارس أنشطة تعليمية بالمحافظات دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة العملية التعليمية، مؤكدا أن الوزارة لن تترك الطلاب فريسة لتلك الكيانات الوهمية.
 
وأضاف الدكتور عادل عبد الغفار فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أن  فى إطار توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى سيتم العمل على مداهمة كافة الكيانات غير المرخصة مشيرا إلى ان تم تشكيل  لجنة مُتخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة، لتكليف اللجان الضبطية بالتوجه لها وضبطها وإصدار قرارات وزارية بإغلاقها.
 
وأكد المُتحدث الرسمى، أن التنسيق الجيد بين وزارتي التعليم العالي والعدل، أسفر عن زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ والذي مكن من زيادة مُلاحقتها للكيانات الوهمية بكافة أنحاء الجمهورية.

التعليم العالى

الكيانات الوهمية

اخبار مصر

عادل عبد الغفار

الضبطية القضائية



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