البابا يكرم الطلاب المتفوقين وذوى الهمم بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية.. صور

قام قداسة البابا تواضروس الثانى بطريرك الكرازة المرقسية، 120 طالبا من طلاب الإسكندرية المتفوقين الحاصلين على المراكز الأولى فى المراحل التعليمية المختلفة: فى الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية، بالإضافة إلى أوائل الشهادات الجامعية والدراسات العليا، والمتفوقين من ذوى القدرات الخاصة، وذلك بمقر الكنيسة المرقسية، بمنطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية.

كما قام قداسة البابا تواضروس الثانى بطريرك الكرازة المرقسية، بتكريم مجموعة من الطلاب المتفوقين من ذوى الهمم والحاصلين على المراكز الأولى فى المراحل التعليمية المختلفة: فى الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية، بالإضافة إلى أوائل الشهادات الجامعية والدراسات العليا، والمتفوقين من ذوى القدرات الخاصة، وذلك بمقر الكنيسة المرقسية، بمنطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية

يأتى ذلك خلال زيارة رعوية لقداسة البابا تواضروس الثانى لمحافظة الإسكندرية، تستمر لمدة يومين، يقوم خلالها بالقاء عظته الأسبوعية اليوم الأربعاء، ويعقد اجتماعه الأسبوعى كما يشهد لقاء الآباء الكهنة وتكريم المتفوقين.

واستقبلت بطريرك الكرازة المرقسية بالإسكندرية، مساء اليوم، الطلاب المتفوقين، من المراحل التعليمية المختلفة، واسرهم، حيث ألتقطوا صورة تذكارية مجمعة قبل بدء مراسم التكريم والاحتفال.

ويكرم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، متفوقى المحافظة من الشهادات الآتية:

- الحاصلون على شهادات عليا حكومية معتمدة إذ كان دكتوراه أو ماجستير بتقدير امتياز.

-أوائل الجامعات العامة والخاصة والمعاهد العليا بترتيب على الدفعات وحاصلين على امتياز مع مرتبة الشرف.

- أوائل الثانوية العامة.

- أوائل لشهادات الأجنبية الموازية للثانوية العامة (IG- American).

- أوائل الدبلومات الفنية والزراعية والصناعية.

- المتفوقون علميا من ذوى القدرات الخاصة، وهو البند المستحدث عن السنوات الماضية.

- أوائل الشهادة الإعدادية الحاصلين على 99% فيما فوق.