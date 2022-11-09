اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 11:45 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الانتخابات الأمريكية.. الجمهوريون يسيطرون على النواب بعد انتزاع 9 مقاعد

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 10:44 ص
الانتخابات الأمريكية.. الجمهوريون يسيطرون على النواب بعد انتزاع 9 مقاعد التجديد النصفي
كتبت: نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت صحيفة نيويورك بوست، أن الجمهوريين استطاعوا قلب 9 مقاعد فى مجلس النواب، أى أكثر مما يحتاجون إليه لاستعادة السيطرة على الكونجرس، بعد 4 سنوات من الخروج من السلطة.

ووفقا للصحيفة، حصل الجمهوريون على 3 مقاعد في ولاية فلوريدا التى اختارها الرئيس السابق دونالد ترامب، لتكون مقرا له بعد تركه البيت الأبيض، ومقعدان في نيوجيرسي واخر في جورجيا وتينيسي وتكساس وويسكونسون

وعلق زعيم الأقلية في مجلس النواب كيفين مكارثي (جمهوري من كاليفورنيا) في خطاب ألقاه في الساعة الثانية صباحًا، إنه واثق من أن الجمهوريين سيستعيدون مجلس النواب بالكونجرس على الرغم من المكاسب الأقل من المتوقع في انتخابات التجديد النصفي.

وقال مكارثى​​ مع استمرار فرز الأصوات: "من الواضح أننا سنستعيد مجلس النواب عندما تستيقظ غدًا، سنكون فى الأغلبية وستكون نانسي بيلوسي من الأقلية".

وتابع: "في نيويورك، هزمنا رئيس حملة الديمقراطيين، شون باتريك مالوني، والتى ستكون المرة الأولى منذ أكثر من 40 عامًا التى يفقد فيها رئيس  إعادة انتخابه. ليس هذا فقط، ولكن في لونج آيلاند ، فاز أنتوني دي إسبوزيتو بمقعد".

وقال: "نحن على وشك تحقيق مكاسب تاريخية في نيويورك وفلوريدا ، حصلنا على أربعة مقاعد بمفردنا. نحن على استعداد لاجتياح ولاية أيوا بأكملها. من الحدود الجنوبية لمونيكا دي لا كروز [بتكساس] إلى فيرجينيا بيتش جين كيجانز إلى ديترويت مع جون جيمس وإلى هيوستن مع ويسلي هانت ، نحن بصدد توسيع هذه الحفلة ".

إذا حصل الجمهوريون على أغلبية في مجلس النواب، فمن المتوقع أن يتم انتخاب مكارثي رئيسًا للنواب، ويكون بمثابة أداة رقابة قوية على أجندة الرئيس بايدن.

وأكد مكارثي أن "الشعب الأمريكي مستعد لأغلبية تقدم توجهاً جديداً يعيد أمريكا إلى مسارها الصحيح".


الولايات المتحدة

اخبار أمريكا

التجديد النصفي

الكونجرس الأمريكي

بايدن

ترامب

فلوريدا



الموضوعات المتعلقة

ترامب عن اقتراب الجمهورين من حسم "التجديد النصفى": لو فازوا فهو بفضلى

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 10:11 ص

مفاجآت انتخابات التجديد النصفى.. مثلية تقود ولاية ماساشوستس لأول مرة.. توريث منتخب فى أركنسو.. فوز أول نائب من جيل "زد" بمقعد فى مجلس النواب عن الحزب الديمقراطى.. وانتخاب أول حاكم من أصل أفريقى بولاية ميرلاند

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 10:09 ص

العالم هذا الصباح.."انتخابات الكونجرس" تصويت التجديد النصفى فى الولايات المتحدة الأمريكية.. كشف مخطط لاغتيال الرئيس الصربي على يد مافيا الجبل الأسود.. لبنان يتسلم اليوم 600 ألف جرعة لقاح للكوليرا

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 09:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة