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اعتقال رجل هدد الناخبين بالتجديد النصفى للجونجرس بسكين بولاية ويسكونسن الأمريكية.. فيديو

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 02:55 ص
اعتقال رجل هدد الناخبين بالتجديد النصفى للجونجرس بسكين بولاية ويسكونسن الأمريكية.. فيديو الشرطة الأمريكية - أرشيفية
كتب أحمد علوى

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اعتقلت الشرطة الأمريكية رجلا هدد الناخبين في انتخابات التجديد النصفى للجونجرس بسكين في إحدى ضواحي ميلووكي بولاية ويسكونسن، مما أدى لإغلاق أحد مراكز الاقتراع لفترة وجيزة.

 

وجاء في بيان للشرطة: "استجابت الشرطة في ويست بيند بولاية ويسكونسن لبلاغ عن رجل مسلح بسكين في مكتبة West Bend Community Memorial Library، وهي مركز اقتراع وهدد الموظفين وطالبهم بوقف التصويت".

وقالت الشرطة إن "الرجل البالغ من العمر 38 عاما اعتقل دون وقوع حوادث، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات". وأضافت أن التصويت في مركز الاقتراع "توقف لأكثر من 30 دقيقة بينما كان الضباط يحققون، لكن الموقع أعيد فتحه منذ ذلك الحين. وقالت الشرطة إن "الاتهامات بحق الرجل ستصدر قريبا".

 

 


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