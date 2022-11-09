اعتقال رجل هدد الناخبين بالتجديد النصفى للجونجرس بسكين بولاية ويسكونسن الأمريكية.. فيديو

اعتقلت الشرطة الأمريكية رجلا هدد الناخبين في انتخابات التجديد النصفى للجونجرس بسكين في إحدى ضواحي ميلووكي بولاية ويسكونسن، مما أدى لإغلاق أحد مراكز الاقتراع لفترة وجيزة.

Crime scene in West Bend WI nobody allowed in or out of the polling station (library). Apparently someone pulled a knife on a poll worker. #Election2022 #Wisconsin pic.twitter.com/dyEuQUOsEr

وجاء في بيان للشرطة: "استجابت الشرطة في ويست بيند بولاية ويسكونسن لبلاغ عن رجل مسلح بسكين في مكتبة West Bend Community Memorial Library، وهي مركز اقتراع وهدد الموظفين وطالبهم بوقف التصويت".

وقالت الشرطة إن "الرجل البالغ من العمر 38 عاما اعتقل دون وقوع حوادث، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات". وأضافت أن التصويت في مركز الاقتراع "توقف لأكثر من 30 دقيقة بينما كان الضباط يحققون، لكن الموقع أعيد فتحه منذ ذلك الحين. وقالت الشرطة إن "الاتهامات بحق الرجل ستصدر قريبا".