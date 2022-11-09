إنقاذ العالم يحتاج تريليونات الدولارات.. رسائل وزير المالية بـcop27 ..إنفوجراف

قال وزير المالية محمد معيط لوكالة بلومبرج، إن العالم الذى يعانى من التضخم والديون المتزايدة والآثار المناخية المتزايدة يحتاج إلى زيادة جهود بنوك التنمية.

وأضاف فى تصريحات للوكالة على هامش مشاركته بقمة المناخ المقامة حاليا فى شرم الشيخ: "المزيد من التمويل بتكلفة معقولة وبشروط معقولة سيكون بمثابة نجاح في COP27".

اليوم الأربعاء هو "يوم التمويل" في القمة المنعقدة في شرم الشيخ، حيث ستركز المناقشة على احتياجات الدول النامية، خاصة تلك الموجودة في إفريقيا، وقالت بلومبرج إن الرئاسة المصرية تريد مؤتمر المناخ هذا العام الذي ترعاه الأمم المتحدة لتحويل الوعود العديدة التي قطعتها الدول والشركات إلى أفعال حقيقية.

وقال معيط في المقابلة: "المبالغ المطلوبة للتنفيذ ضخمة الآن ، نحن نتحدث عن تريليونات وليس مليارات من الدولارات".

وتستضيف مصر بمدينة شرم الشيخ، أكبر وأهم قمة مناخ على مستوى العالم، لمناقشة مصير كوكب الأرض وإنقاذه من مخاطر التغيرات المناخية، والتى تترأسها خلال الفترة من 6 إلى 18 من نوفمبر الجاري، نيابة عن قارة أفريقيا، بهدف الانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ الفعلي، ونقل احتياجات الدول النامية ووضع التزامات الدول الكبرى أمام مسئولياتها فى ذلك.