اليوم السابع
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إعدام 3 أطنان مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى أسوان.. صور

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 12:50 م
إعدام 3 أطنان مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى أسوان.. صور حملات الصحة لفحص المواد الغذائية
أسوان – عبد الله صلاح

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شنت إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الشئون الصحية بأسوان، حملات تفتيشية متتالية خلال شهر أكتوبر المنقضى شملت المرور على 248 منشأة متنوعة على مستوى مراكز ومدن المحافظة لبيع وتداول المنتجات الغذائية المختلفة.

 

وأسفرت الحملات، عن ضبط وإعدام أكثر من 3 طن من السلع والمواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتحرير 153 محضر للمخالفين بإشراف من الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائى بالمديرية.

 

كما أسفرت هذه الحملات، عن ضبط وإعدام 1672 كجم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بجانب ضبط وإعدام 532 لتر عصائر ومشروبات غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بالإضافة إلى تحرير 153 محضر مخالفات وشهادة صحية، فضلًا عن التوصية بغلق 27 منشأة مخالفة، وضبط 984 كجم من ملح الطعام، و144 لتر من الخل غير مطابق للمواصفات.

 

كما تم تحرير محضر الجنح اللازمة تجاه المخالفات وعرضها على الجهات المختصة، وأشرف على الحملة كلًا من مراقب عام الأغذية بالمحافظة يوسف حسين نور، وبعضوية مراقبى أول الأغذية بالمديرية مصطفى صديق وعمرو الليثى.

 
 
حملات الصحة لفحص المواد الغذائية (1)
حملات الصحة لفحص المواد الغذائية 

حملات الصحة لفحص المواد الغذائية (2)
حملات الصحة

حملات الصحة لفحص المواد الغذائية (3)
حملات الصحة لفحص المواد الغذائية

حملات الصحة لفحص المواد الغذائية (4)
حملات الصحة لفحص المواد الغذائية

 


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