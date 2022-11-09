إصابة 4 أشخاص فى حادثى سير ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 4 أشخاص في حادثي سير متفرقين بمحافظة بني سويف، وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، الحادث الأول وأصيب طالبان إثر تصادم مركبة توك توك بعمود إنارة أمام مدخل قرية شاويش بمركز اهناسيا، والحادث الثاني أصيب شخصان إثر انقلاب دراجة بخارية على طريق القاهرة ـ أسوان الزراعي في نطاق مركز الواسطى، ونقل المصابين إلي مستشفى بني سويف الجامعي والواسطى المركزي.

وفي الحادث الأول تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم مركبة توك توك بعمود إنارة أمام مدخل قرية شاويش التابعة لمركز اهناسيا غرب المحافظة، أسفر عن إصابة طالبين، وتم توجيه سيارة إسعاف إلي موقع الحادث ونقل المصابان إلي قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة؛ عمر عبد الوهاب 19 عامًا، طالب، باشتباه كسر في القدم اليمنى، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، ورمضان سيد راضي 19 عامًا، طالب، مصابًا باشتباه كسر في القدم اليمنى، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم.

وفي الحادث الثاني تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بطريق القاهرة ـ أسوان الزراعي بدائرة مركز الواسطى، وتم توجيه سيارة إسعاف إلي موقع الحادث ونقل المصابين إلي قسم الاستقبال بمستشفي الواسطى المركزي.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة شخصين وهما؛ على أحمد علي 30 عامًا، مصابًا باشتباه كسر في القدم اليسرى، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، محمود عبد السيد محمود 45 عامًا، مصابًا باشتباه كسر في القدم اليمنى، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، مقيمان مركز الواسطي.