إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بالغربية

الغربية محمد طارق

شهد طريق "طنطا - كفر الشيخ" الدولى فى نطاق مركز طنطا بمحافظة الغربية، انقلاب سيارة ملاكى بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة فى يد السائق، مما أسفر عن إصابة شخصين بكسور وسحجات وكدمات وإصابات متفاوتة، وجري نقل المصابين إلي مستشفى طنطا الجامعي.

تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا يفيد بانقلاب سيارة ملاكي علي طريق "طنطا - كفر الشيخ" الدولي، مما أسفر عن إصابة شخصين بكسور وكدمات متفرقة بالجسد وتعطل حركة السيارات علي الطريق.

على الفور، انتقلت قوة أمنية وتبين من المعاينة والفحص أن السبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، تم الدفع بسيارتي إسعاف ونقل المصابين إلي المستشفى، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، وتم الدفع بأوناش المرور لاتخاذ اللازم ورفع حطام الحادث والتحفظ على السيارة المتسببة في الحادث.