اليوم السابع
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الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 12:07 م
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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والطماطم 8 جنيهات

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 12:00 م
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والطماطم 8 جنيهات سوق خضار
كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة جانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
 
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالى:
 
- الطماطم بسعر 8 جنيهات.
 
‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 11.5 جنيه.
 
‎‏‎‏‎- البصل الأبيض بـ 4.5 جنيهات.
 
‏‎‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 5.5 جنيهات.
 
‏‎‏‎‏‎- الكوسة بـ 9.5 جنيهات.
 
‎‏‎‏‎- الجزر بـ 9.5 جنيهات.
 
‏‎‏‎‏‎- الخيار 9.5 جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
 
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض 10 جنيهات.
 
‏‎‏‎‏‎- الباذنجان العروس 10 جنيهات.
 
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى 8 جنيهات.
 
‏‎‏‎‏‎- الفلفل الألوان 23 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎- الليمون بـ 10 جنيهات.
 
‏‎- بامية 25‎ جنيها.
 
- فاصوليا 24 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى 30 جنيها.
 
‏‎‏- جوافة 9 جنيهات.
 
-رمان 10 جنيهات.
 

أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات

اليوم السابع بلس



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