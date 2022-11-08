6 قوافل طبية خلال نوفمبر ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمنيا

المنيا– حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة، القاضى محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل جهودها فى تنظيم القوافل الطبية والعلاجية على مستوى قرى ومراكز المحافظة، وذلك فى إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية، والعلاجية لكل المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجاً، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأعلن الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن مديرية الصحة، بصدد تنظيم 6 قوافل طبية بقرى المحافظة على مدار شهر نوفمبر الجارى، تضم قرى "النصر 6 بمركز العدوة ، المتوكلين والناصرية وقرية معصرة حجاج بمركز بنى مزار، الروضة بمركز ملوى، جبل الطير البحرية بمركز سمالوط"، مشيراً إلى أن القوافل تتم تحت إشراف نخبة من الاطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية بالعديد من التخصصات، من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان.