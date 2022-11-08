ولى العهد البحريني يؤكد اهتمام بلاده بتعزيز التعاون البيئى مع الإمارات

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أكد ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اهتمام بلاده بتعزيز مسارات التعاون مع الإمارات في شتى المجالات بما فيها توحيد جهود مواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على الأمن البيئي.



جاء ذلك خلال لقائه بالرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في جناح البحرين بالمؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) في شرم الشيخ، حيث أشار الأمير سلمان إلى عمق العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا).



وأطلع الشيخ محمد بن زايد - خلال زيارته لجناح البحرين في المؤتمر - على ما اشتمل عليه من مبادرات تتبناها البحرين بهدف التغلب على التحديات المناخية والفرص الواعدة لجذب الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة.