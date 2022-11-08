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وسط تفاعل ومُشاركة فعّالة.. مبادرة شباب بلد تعقد جلسة نقاشية بالمنطقة الخضراء

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 04:24 م
وسط تفاعل ومُشاركة فعّالة.. مبادرة شباب بلد تعقد جلسة نقاشية بالمنطقة الخضراء جلسات منصة منتدى شباب العالم بمؤتمر قمة المُناخ «COP27»
كتب محمد أسعد

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في إطار انعقاد جلسات منصة منتدى شباب العالم بمؤتمر قمة المُناخ «COP27»، بالمسرح الروماني بالمنطقة الخضراء. عقدت مبادرة شباب بلد، اليوم الثلاثاء، جلسة نقاشية مشتركة بين اليونيسف ومنظمة العمل الدولية عن المهارات اللازمة للالتحاق بالوظائف الخضراء والمبادرات المصرية في هذا المجال مع استعراض تجارب عالمية.
 
وتأتي ذلك بمشاركة المبادرة بعدد من الشباب وهم الدكتور كيفن فري - الرئيس التنفيذي للمبادرة العالمية للأمم المتحدة، والدكتورة أورميلا ساركر - المدير العالمي للبرامج بالمبادرة، والدكتورة غادة مكادي - مدير عام الشراكات بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومدير مبادرة "شباب بلد"، واللاعبة الأولمبية المصرية حبيبة مرزوق؛ وذلك لتعزيز التوعية بقضايا التغير المناخي لدى الشباب، وإبراز دورهم المهم في التعامل مع قضية التغير المناخي، وتسليط الضوء على مشاريع شبابية ريادية لها علاقة بالمناخ.
 
وبدأت الجلسة بعرض فيلم تعريفي حول مبادرة شباب بلد، والنسبة التقديرية للشباب بنسبة 28%، وكذا دور الشباب في مُستقبل البلاد، وعقبها جلسة نقاشية بين المتحدثين حول تبادل الثقافات بين شباب العالم في مجال المُبادرات الشبابية واستعراض عدد من التجارب العلمية خلال فترة عملهم السابقة، وأيضًا الحديث حول طرق الدمج بين التعليم والمبادرات والعمل العام.
 
وأكد المُتحدثون على ضرورة ترتيب أولوليات العمل والتعليم والمبادرات من أجل الوصول للنجاح اللازم فضلا عن البحث والسعي حول الهدف المرجو، كما ناقشت الجلسة عدد من مشروعات الوظائف الخضراء وطرق توظيفها وكذلك المبادرات الشبابية للحفاظ على التغيرات المُناخية.
 
وشهدت الجلسة حلقة نقاشية بين المتحدثين والحضور المشاركين من الشباب مُتعدد الجنسيات واستقبال الأسئلة والرد عليها، وسط حالة من التفاعل والمُشاركة الفعّالة بين المُشاركين، وكذلك توضيح وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بمبادرة شباب بلد عبر المواقع المُختلفة.
وفي ختام الجلسة، التقط المُتحدثون والحضور الصور التذكارية «السيلفي» لتوثيق المُشاركة الفعّالة بجلسات منصة منتدى شباب العالم بمؤتمر قمة المُناخ «COP27»، بالمسرح الروماني بالمنطقة الخضراء.
 
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