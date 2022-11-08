وزير الآثار يستعرض الاستراتيجية الوطنية للسياحة المصرية في مؤتمر صحفي بلندن

محمد أسعد

خلال مشاركته في بورصة لندن الدولية للسياحة (World Travel Market (WTM2022 التي انطلقت فعالياتها اليوم، وتستمر حتى ٩ نوفمبر الجاري بالعاصمة البريطانية لندن، عقد، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، مؤتمراً صحفياً حضره أكثر من ٥٠ صحفياً وإعلامياً، من ممثلي كبرى وسائل الإعلام ووكالات الأنباء والصحف البريطانية والعالمية.



وخلال المؤتمر استعرض الوزير الاستراتيجية الوطنية للسياحة المصرية، لتحقيق زيادة في حجم الحركة السياحية الوافدة من الأسواق السياحية المختلفة، مشيراً إلى أبرز محاورها، وهى أهمية إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري عن طريق مضاعفة وزيادة الطاقة الاستيعابية المتاحة للمطارات والطائرات بالتعاون مع وزارة الطيران المدني المصرية، وتحسين التجربة السياحية للسائحين في مصر وجودة الخدمات المقدمة لهم، وتحسين مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمارات في القطاع خاصة لزيادة الطاقة الفندقية وأسطول النقل السياحي في مصر، مع العمل على تحقيق توازن في التوزيع الجغرافي للفنادق والتوزيع وفقاً لدرجات النجومية.



كما أشار الوزير إلى أن الوزارة تستهدف أيضا مضاعفة الإنفاق العام على الأنشطة الترويجية للمقصد السياحي المصري ورفع كفاءته، وكذلك الإنفاق على تطوير المواقع الأثرية والمتاحف في مصر مما يساهم في تقديم تجربة سياحية متميزة للمصريين والسائحين بها، بالإضافة إلى وضع خطة ممنهجة لرفع كفاءة الموارد البشرية بقطاع السياحة، والتوسع في الاعتماد على الوسائل والتطبيقات التكنولوجية الحديثة لمواكبة التطورات العالمية في صناعة السياحة.



وخلال المؤتمر أشار الوزير إلى نتائج إحدى الدراسات التسويقية التي أجرتها شركة عالمية متخصصة والتي أثبتت أن هناك طلب على زيارة المقصد السياحي المصري وخاصة في ظل وجود عدد كبير من السائحين المحتملين في العديد من دول العالم والذين توصلت الدراسة إلى إمكانية اجتذابهم لزيارة المقصد السياحي المصري. وأضاف أن هؤلاء السائحين يبحثون عن منتجات متنوعة على رأسها السياحة الثقافية، والسياحة الشاطئية والترفيهية، وسياحة العائلات، وسياحة المغامرات، والسائحين الذي يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة ومتعددة التجارب والأنماط السياحية.



وفي ختام المؤتمر الصحفي وجه السيد الوزير الدعوة لكافة السائحين من مختلف دول العالم لزيارة المقصد السياحي المصري للاستماع بمقوماته وأنماطه ومنتجاته السياحية المتنوعة.



