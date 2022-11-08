هبوط الأسهم السعودية بجلسة الثلاثاء.. وصعود دبى والبحرين

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.97% خاسرًا 112.23 نقطة ليغلق عند مستوى 11486.53 نقطة، وهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبى للأوراق المالية، بنسبة 0.047% خاسرًا 4.99 نقطة ليغلق عند مستوى 10569.94 نقطة.

فيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بنسبة 0.16% رابحًا 5.43 نقطة ليغلق عند مستوى 3384.34 نقطة، وصعد المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.11% رابحًا 2.12 نقطة ليغلق عند مستوى 1864.66 نقطة، وتباينت مؤشرات بورصة الكويت.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.97% خاسرًا 112.23 نقطة ليغلق عند مستوى 11486.53 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.28% خاسرًا 248.98 نقطة ليغلق عند مستوى 19251.41 نقطة، وبلغ حجم التداول 146.4 مليون سهم بقيمة 5.9 مليار ريال.

وهبط 17 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها الإعلام والترفيه بنسبة 3.04%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 2.95%، يليه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.77%، ثم قطاعى الاستثمار والتمويل، والتأمين بنسبة 1.97%، 1.9%، على التوالى، ثم قطاعات الاتصالات، والتطبيقات وخدمات التقنية، وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.55%، 1.48%، 1.42% على التوالى، فيما ارتفع قطاعات الخدمات الاستهلاكية، والصناديق العقارية المتداولة، والنقل، وإنتاج الأغذية بنسبة 1.17%، 0.54%، 0.42%، 0.09%، على التوالي.

وقفز 56 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "عذيب للاتصالات" بنسبة 9.98%، ثم سهم "أنعام القابضة" بنسبة 9.86%، ثم سهم "عناية" بنسبة 8.18%، وتراجع 150 سهمًا على رأسها سهم "بن داود" بنسبة 9.68%، ثم سهم "المواساة" بنسبة 5.76%، ثم سهم "دله الصحية" بنسبة 5.08%، فيما تصدر سهم "الحفر العربية" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغ 1.1 مليار ريال سعودي.



بورصة أبو ظبي

وهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبى للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.047% خاسرًا 4.99 نقطة ليغلق عند مستوى 10569.94 نقطة، وأغلق رأس المال السوقى عند مستوى 2.472 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 433.3 مليون سهم، بقيمة 1.99 مليار درهم، عبر تنفيذ 21 ألف صفقة.

وانخفضت 3 قطاعات ببورصة أبو ظبى على رأسها الصناعات بنسبة 2.84%، أعقبه قطاع المرافق بنسبة 1.03%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.7%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 4.53%، ثم قطاعى السلع الاستهلاكية، التقديرى للمستهلك بنسبة 1.41%، 1.08%، على التوالى، ثم قطاعى الطاقة، والاتصالات بنسبة 0.32%، 0.22%، على التوالي.

وارتفع 26 سهمًا ببورصة أبو ظبى على رأسها سهم "المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق" بنسبة 6.32%، ثم سهم "شركة الدار العقارية" بنسبة 5.08%، ثم سهم "شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات" بنسبة 4.5%، وتراجع 28 سهمًا على رأسها سهم "شركة دار التأمين" بنسبة 9.44%، ثم سهم "شركة الواحة كابيتال" بنسبة 4.7%، ثم سهم "شركة ألفا ظبى القابضة" بنسبة 3.79%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 366.7 مليون درهم.

بورصة دبي

فيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.16% رابحًا 5.43 نقطة ليغلق عند مستوى 3384.34 نقطة، وبلغ حجم التداول 176.1 مليون سهم محققة ما قيمته 334.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 7209 صفقة لعدد 35 سهمًا.

وقفزت 5 قطاعات ببورصة دبى على رأسها السلع بنسبة 9.91%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.81%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.61%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.56%، وأخيرًا قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.10%، فيما تراجع قطاعى الاتصالات، والخدمات بنسبة 2.56%، 2.35%، على التوالى، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.23%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.06%.

وزاد 15 سهمًا على رأسها شركة الأغذية المتحدة بنسبة 15%، ثم سهم شركة الفردوس القابضة بنسبة 10.65%، وتراجع 15 سهمًا على رأسها شركة تكافل الإمارات بنسبة 4.16%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 2.98%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولًا حسب القيمة بحجم 14.8 مليون ورقة بقيمة 92.5 مليون درهم.

بورصة البحرين

وصعد المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.11% رابحًا 2.12 نقطة ليغلق عند مستوى 1864.66 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.1 مليون سهم بقيمة 533.1 ألف دينار بحريني.

وارتفع ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 45.94% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.99%، ثم قطاع المال بنسبة نمو 5.76% مدفوعًا بصعود سهمى بيت التمويل الكويتى، مجموعة جى أف إتش المالية، بنسبة 2.30%، 2%، على التوالي.

فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة انخفاض 75.19% بضغوط هبوط سهم شركة بى إم إم أى بنسبة 3.70%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 13.87% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.63%.

بورصة الكويت

فيما تباينت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.28% رابحًا 20.88 نقطة ليغلق عند مستوى 7496.36 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.38% رابحًا 31.83 نقطة ليغلق عند مستوى 8422.48 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.14% خاسرًا 7.52 نقطة ليغلق عند مستوى 5534.32 نقطة، وهبط مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.08% خاسرًا 4.35 نقطة ليغلق عند مستوى 5674.47 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 299.5 مليون سهم بقيمة 66.7 مليون دينار كويتى عبر تنفيذ 13261 صفقة، وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 1.44%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.93%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.78%، ثم قطاعى السلع الاستهلاكية، والمنافع بنسبة 0.53%، 0.52%، على التوالى، ثم قطاعى العقار والصناعة بنسبة 0.5%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.33%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.2%، فيما تراجعت قطاعات الطاقة، والتأمين، والاتصالات بنسبة 0.75%، 0.44%، 0.07%، على التوالي.