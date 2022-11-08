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نقيب البيطريين مشيدا بدعوة الرئيس لإنهاء حرب روسيا وأوكرانيا: المبادرة الأهم

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 05:41 م
نقيب البيطريين مشيدا بدعوة الرئيس لإنهاء حرب روسيا وأوكرانيا: المبادرة الأهم الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين
كتبت آية دعبس

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أشاد الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، بقوة كلمة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، خلال افتتاحه فعاليات قمة المناخ "COP 27 " أمس بمدينة شرم الشيخ، والتى أكد خلالها على ضرورة تضافر كل الجهود العالمية لتفعيل شعار القمة "قمة التنفيذ" لتلتزم كل دولة بمسئوليتها حيال التغيرات المناخية التى يشهدها العالم، لافتا إلى أن الرئيس أطلق خلال كلمته مبادرة هى الأهم لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، والدعوة الشاملة للسلام، تأكيدا لدور مصر الريادى على المستوى الإقليمى والدولى.
 
أكد سليم، فى بيان، ضرورة استجابة دول العالم لدعوة الرئيس باعتبار قمة المناخ الحالية " قمة التنفيذ" للإلتزامات البيئية على الدول المتسببة فى تسريع وتيرة التغيرات المناخية، ولوقف الممارسات البيئية التى نتج عنها تلك التغيرات بالغة الخطورة، مشيرا إلى أن مخاطر التغيرات المناخية ليست قاصرة على ارتفاع درجات الحرارة والجفاف وندرة المياه، بل تمتد لتؤثر على غذاء الإنسان والثروة الحيوانية من خلال إنخفاض خصوبة الحيوانات فى الجاموس و الأبقار والدواجن، وانخفاض إنتاجية الأعلاف، ناهيك عن تضرر الثروة السمكية ونفوق الأسماك بمعدلات كبيرة، الأمر الذى يعظم من أهمية "COP 27" للحفاظ على الثروة الحيوانية.
 
وأشار نقيب الأطباء البيطريين، إلى أن الأعداد الكبيرة من رؤساء وزعماء دول العالم المشاركة فى قمة المناخ تعكس وجود رغبة صادقة من الجميع، لإيجاد آلية تنفيذ سريعة لتمكين الدول النامية الأكثر تضررا من التغيرات المناخية، من إنجاز مشروعات للتكيف مع التغيرات الحادثة بسبب الدول الصناعية الكبرى.
 
 
 

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