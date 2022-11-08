اليوم السابع
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نقابة الأطباء تنعى طبيبا شابا بمستشفى صدر طنطا توفى فى حادث سير

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 01:36 م
نقابة الأطباء تنعى طبيبا شابا بمستشفى صدر طنطا توفى فى حادث سير نقابة الأطباء تنعى طبيبا شابا توفى إثر حادث سير
كتبت آية دعبس

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نعت النقابة العامة للأطباء، ببالغ الأسى الطبيب الشاب محمد مأمون أخصائي الأمراض الصدرية بمستشفى صدر طنطا، والذي توفاه الله إثر حادث سير، ودعت الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويتقبله من الشهداء والصديقين.
 
من ناحية أخرى، كانت قد أعلنت اللجنة الاجتماعية بالنقابة العامة للأطباء عن تفاصيل الدعم الاجتماعى للأطباء وأسرهم فى الأزمات خلال شهر أكتوبر الماضى وهو أحد أنشطة اللجنة الاجتماعية، حيث قدمت الدعم لعدد 33 طبيبا وطبيبة وعدد 49 أسرة طبيب وطبيبة خلال شهر أكتوبر الماضى بمبلغ إجمالى 562 ألف جنيه.
 
وقال شادى رمضان مدير اللجنة الاجتماعية أن اللجنة قدمت دعمًا دراسيًا لعدد 42 أسرة بمبلغ 140 ألف جنيه ودعمًا لعدد 7 أسر من شهداء كورونا بمبلغ 310 آلاف جنيه كما قدمت دعمًا علاجيًا لعدد 33 طبيبا وطبيبة بمبلغ 112 ألف جنيه.
 
من ناحيتها قالت الدكتورة إيمان سلامة عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة الاجتماعية أن مصادر الدعم التى تقدمها اللجنة للأطباء هى تبرعات الأطباء أنفسهم وما يخصصه مجلس النقابة العامة للأطباء من ميزانية النقابة العامة لهذا الغرض، داعية عموم الأطباء إلى الإقبال على التبرع لصالح زملائهم الأطباء.
 
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نقابة الاطباء

شهداء الاطباء

وفيات الاطباء

مستشفى صدر طنطا



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