مقتل طفل بطلق نارى عن طريق الخطأ فى حفل زفاف بالغربية

الغربية - فريق محافظات

شهدت قرية كفر الشيخ سليم مركز طنطا بمحافظة الغربية، مقتل طفل إثر إصابته بطلق ناري عن طريق الخطأ أثناء حضوره حفل زفاف أحد أقاربه، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد عمار مدير امن الغربية، إخطارا من مأمور مركز طنطا بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى المنشاوي العام بوصول جثة طفل يبلغ من العمر 11 سنة مصاب بطلق ناري بالصدر.



وبالفحص تبين أثناء حضوره حفل زفاف أحد اقاربه بقرية كفر الشيخ سليم، أطلق أحد الحضور عيارا ناريا احتفالا بالزفاف فاستقرت في صدر الطفل ولقي حتفه في الحال.



وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة









