مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 15 رحلة طيران دولية ضمن 113 رحلة أسبوعية

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الثلاثاء، 15 رحلة طيران دولية ضمن 113 رحلة يستقبلها المطار بداية من السبت الماضى حتى نهاية الأسبوع، حيث يتم إنهاء إجراءات الوصول للسياح لقضاء إجازتهم فى فنادق البحر الأحمر.

وتبين أن رحلات اليوم تصل من عدة مطارات بينها 3 رحلات من إيطاليا، و3 من المانيا، ورحلة من دولة ملدوفا، ورحلة من لكسمبورج ورحلة من سويسرا ورحلة من هولندا وأخرى من بلجيكيا، و4 رحلات من بولندا.

وكانت أوضحت جداول رحلات الطيران الاسبوعية لمطار مرسى علم الدولى، أن من المقرر أن يستقبل المطار بداية من السبت الماضى حتى الجمعة المقبلة 113 رحلة طيران تصل من 15 دولة أوروبية.

كما تبين أن من بين الـ 113 رحلة الأسبوعية 110 رحلة دولية و3 رحلات داخلية، وتضم الرحلات الدولية 3 رحلات من بلجيكا و5 من هولندا، و21 رحلة من ايطاليا، و26 من المانيا، و16 رحلة تشيكى، و17 رحلة من بولندا و4 رحلات من سويسرا ورحلة من لكسمبورج، ورحلتين من النمسا.

كذلك تصل خلال الأسبوع رحلة من المجر ورحلة من فرنسا، ورحلة من استونيا، و5 رحلات من ملدوفا، رحلتين من لاتفيا، و3 من لتوانيا.